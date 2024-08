Czy czerwona bielizna "działa" na mężczyzn? Seksuolog radzi

Czy tego samego zdania są seksuolodzy? Jak się okazuje, nie do końca. Seksuolog Aleksandra Robacha odpowiedziała na pytanie jednej z internautek dla portalu expressilustrowany.pl. Wyjaśniła, czy kolor bielizny ma jakiekolwiek znaczenie.

"Czy to prawda, że czerwona bielizna bardziej działa na mężczyzn niż taka w innych kolorach?" - zapytała internautka.

Mała kokardka ma majtkach. Niewiele osób wie, co oznacza

Mała kokardka ma majtkach. Niewiele osób wie, co oznacza

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!