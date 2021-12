"Czy mogę być z psem?" Niezwykła historia taksówkarza poruszyła dziennikarza

"Zostawiam ją z żoną i pies zmusza ją, żeby do mnie dzwoniła". "Jak to zmusza?". "Suka zauważyła, że kiedy dzwonię na komórkę, to szybko potem jestem w domu. I rzeczywiście najczęściej mówię: już zjeżdżam. Usłyszała mój głos przez telefon i uważa, że on zapewnia moją obecność. Zaczęła więc przynosić żonie komórkę, kiedy mnie długo nie ma. Ewidentnie chce, żeby żona zadzwoniła czyli zapewniła moją obecność. Nie ma ten pies serca do żony. Skoro tak tęskni, postanowiłem ją wozić jako pasażerkę. I jeździ już tak dwa lata. Oczywiście zawsze pytam, czy mogę podjechać z psem" - czytamy w poruszającym wpisie na Instagramie.