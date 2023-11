Czy można gotować wodę dwa razy? Oto co się z nią stanie

Wodę nie tylko można zagotować dwa razy, ale nawet trzeba, jeśli np. długo stała w czajniku. Wówczas mogły już rozwinąć się w niej nowe bakterie. W takim przypadku doprowadzenie do wrzenia skutecznie je zneutralizuje i woda ponownie będzie bezpieczna do spożycia. Nie ma co bać się wody ani słuchać dziwnych przesądów zaczerpniętych z internetu. Lepiej ufać nauce i zdrowemu rozsądkowi.