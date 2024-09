Czy piorun może wpaść do domu? O tym kulistym krążą legendy

Pioruny są jednym z najbardziej spektakularnych i zarazem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które budzą respekt i strach wśród ludzi. Wiele osób, gdy tylko usłyszy pomruk nadchodzącej burzy, od razu wyłącza z kontaktów wszelkie sprzęty, takie jak telewizory, lodówki, komputery, ekspresy do kawy.

Jeżeli choć trochę fascynuje nas przyroda, z pewnością choć raz słyszeliśmy o piorunie kulistym. Nie brakuje gawędziarzy, którzy twierdzą, że ów piorun wpadł do czyjegoś domu. Ale czy to w ogóle możliwe?

Warto wiedzieć, że piorun może zostać przyciągnięty przez dach, który posiada metalowe elementy i anteny, ale też przez np. rynny. W tym miejscu przyda się też wiedza, w jaki sposób działa piorunochron - dzięki metalowym elementom ściąga on na siebie doładowanie, a następnie odprowadza je do ziemi.

Nielegalne w lesie. Setki złotych grzywny to najlżejsza kara

Nielegalne w lesie. Setki złotych grzywny to najlżejsza kara

Wokół burz krąży wiele mitów, przez które niektórzy ludzie w panice przed zbliżającą się nawałnicą zamykają okna, odłączają wszystko z gniazdek, i chowają żywność do lodówki. Nie brak też historii traktujących o tym, że piorun przez niezamknięte okno wpadł do środka.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!