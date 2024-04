Rozpełzły się po Polsce. Uważaj, żeby przypadkiem nie dotknąć

Nie wszyscy też wiedzą, że ślimaki mogą przenosić wiele poważnych chorób. W Polsce najbardziej narażone są na nie nasze zwierzęta, które po spożyciu zainfekowanego mięczaka mogą zarazić się nicieniami płucnymi. To właśnie one są jedną z najczęstszych przyczyn angiostrongylozy. Choroba jest nie tylko trudna do zdiagnozowania, ale może doprowadzić nawet do śmierci naszego psa lub kota.