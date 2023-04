Tak źle jeszcze nie było. Czy to koniec małżeństwa Donalda Trumpa?

- Słyszałem, że błagała Donalda, by porzucił swoje ambicje polityczne i zniknął w życiu prywatnym po fiasku wyborów w 2020 roku. Ale on by tego nie zrobił, a ona postrzega to jako konsekwencje, pogrążając ich i tak już niespokojne małżeństwo do najniższego poziomu w historii. - powiedział informator portalu Radar Online.