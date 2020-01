WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Czy umiesz nakładać krem? Zobacz, jak uniknąć zmarszczek Jeśli stosujesz krem do twarzy, powinnaś dokładnie wiedzieć, w jaki sposób należy go dobrze aplikować na skórę. Gdy źle nakładasz krem, możesz zafundować sobie dodatkowe zmarszczki, których przecież nie chcesz mieć. Kosmetyki ochronne powinny zabezpieczać skórę, a nie powodować kolejnych problemów. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą ci w prawidłowej pielęgnacji skóry twarzy. Prawidłowe nałożenie kremu zagwarantuje ochronę skóry twarzy Zmiany takie jak sucha skóra, drobne lub widoczne niedoskonałości czy zmarszczki mogą pojawić się w wyniku złego aplikowania kremu. Niemożliwe? A jednak! Niezależnie od tego, jaki rodzaj kremu jest dla ciebie przeznaczony, błędne nałożenie go może skutkować odwrotnie od zamierzenia. Zawarte w nim substancje czynne nie będą skutecznie działać na cerę i szybko zauważysz pogłębienie problemów skórnych. Sprawdź, jak się przed tym uchronić. Aplikacja kremu na twarz – zbyt dużo produktu Jeśli nałożysz za grubą warstwę kremu na twarz, nadto obciążysz skórę, a to z kolei może nieuchronnie prowadzić do powstania niedoskonałości. Krem musi się wchłonąć, więc pozostaw go do wyschnięcia, a jego ewentualny nadmiar zbierz, aby nie powstał zbyt tłusty film na twarzy. W przypadku suchej skóry stosuj także olejek, który dodatkowo zabezpieczy przed wysuszeniem i sprawi, że składniki kremu lepiej się wchłoną. Pamiętaj, mniej znaczy więcej! Aplikacja kremu na twarz – za mało kosmetyku Może oczywiście zaistnieć analogicznie odwrotna sytuacja, gdy stosujesz za mało kremu do twarzy. Wówczas cera nie jest dogłębnie nawilżona i błyskawicznie traci jędrność. Mając zbyt mało kosmetyku na dłoni, trudno jest rozprowadzić produkt po twarzy, więc niepotrzebnie naciągasz skórę, przez co powodujesz powstawanie dodatkowych zmarszczek. Optymalną ilością kremu pokrywającą całą powierzchnię jest wielkość zbliżona do orzecha laskowego. Zobacz także: Mielcarz o medycynie estetycznej: "Nie ma w tym nic złego" Aplikacja kremu na twarz – stosowanie na brudnej skórze Brudna skóra nie oznacza wyłącznie potrzeby oczyszczenia, ale także złuszczenia. Składniki twojego kremu do twarzy nie mogą prawidłowo się wchłonąć i nawilżyć skóry, jeśli na powierzchni cery pozostaje martwy naskórek. Gdy zauważysz, że twoja skóra jest bardzo wysuszona to niezawodny znak, że musisz przeprowadzić dogłębne złuszczenie. Aplikując solidną porcję kremu na twarz, niestety nawilżasz wyłącznie martwy naskórek, a nie głębsze warstwy. Przynajmniej raz w tygodniu stosuj peeling do twarzy, natomiast od czasu do czasu możesz sięgnąć również po kosmetyki z kwasami, które skutecznie złuszczą zalegające suche skórki. Aplikacja kremu na twarz – za dużo produktów W przypadku, gdy uwielbiasz sposób koreańskiej pielęgnacji twarzy i z radością nakładasz kosmetyki warstwa po warstwie, przestrzegaj jednej podstawowej zasady. Pomiędzy kolejnymi kremami czy olejkami odczekaj chociaż 1-2 minuty, aby kosmetyki dobrze się wchłonęły. W przeciwnym razie, z powodu pośpiechu, zetrzesz krem do twarzy albo wymieszasz wszystko ze sobą, co znacznie obniży skuteczność stosowanych produktów.