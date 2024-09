Czy warto iść na grzyby, gdy pada deszcz? Odpowiedź zaskakuje

Wrzesień to miesiąc rozpoczynający sezon grzybowy. W lasach pojawiły się już pierwsze koźlarze, prawdziwki, borowiki i maślaki. Wprawne oko dostrzeże także ostatnie pieprzniki jadalne, znane też jako kurki.

Masowy wysyp grzybów zaczyna się we wrześniu, a kończy wraz z nadejściem pierwszych przymrozków. W tym czasie można zebrać opieńki, gąski i lejkowce, zieleniatki, prośnianki, siwki, a także wspomniane maślaki, borowiki, prawdziwki czy koźlarze.

Jeśli chcesz zebrać jak najwięcej grzybów, zaplanuj wyprawę nie wcześniej niż 12-15 godz. po ustaniu opadów. Wówczas w lesie pojawią się dorodne koźlarze i maślaki, które dojrzewają w ciągu doby. Kurki potrzebują nieco więcej czasu, bowiem wyrastają dopiero po pięciu dniach, podobnie jak podgrzybki . Borowiki i prawdziwki rosną znacznie dłużej. Trzeba na nie poczekać od 7 do 10 dni.

Na co zwrócić uwagę podczas zbierania grzybów? Do kosza wrzucaj dorodne, pachnące i świeże okazy o lśniącej skórce. Zanim zabierzesz je do domu, koniecznie skonsultuj się z doświadczonym grzyboznawcą lub klasyfikatorem grzybów.