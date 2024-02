Czy warto podarować bieliznę na walentynki? Ekspertka rozwiewa wątpliwości

– Sprawę komplikuje dodatkowo różnorodność materiałów, np. ciemniejsze tkaniny mają tendencję do kurczenia się. Ponadto liczy się odpowiednia konstrukcja. My kobiety jesteśmy pięknie różnorodne – mamy różne kształty biustu, różną szerokość ich podstawy, różną konsystencję piersi, które są różnie rozłożone na naszej klatce piersiowej. Te wszystkie czynniki mają kolosalny wpływ na to, czy biustonosz rzeczywiście będzie wygodny – dodaje Sakutova.