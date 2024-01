Tych majtek lepiej unikaj. Ich noszenie może mieć opłakane skutki

"To te bakterie są bardziej podatne na działanie nanosrebra, a brak tych dobrych bakterii może prowadzić do zwiększonego ryzyka infekcji i późniejszych powikłań w ciąży" – napisała w poście. Profesor Siuzdak powołała się także na badania, które wykazały, że "nanoczątki srebra mogą akumulować się w tkance, powodując zmiany patologiczne, prowadzą do nasilenia reakcji cytotoksycznych oraz przedostają się do krwioobiegu".