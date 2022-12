Czy warto uprawiać seks rano? Tak! Powodów jest kilka

Dźwięk budzika brutalnie przerywa twój sen, a jedyne, o czym marzysz, to odwrócić się na drugi bok i wcisnąć przycisk "drzemka". A gdyby tak zamiast tego, przytulić się do swojego partnera i poświęcić kilka chwil na seks? Okazuje się, że to świetny pomysł.