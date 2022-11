Czy seks w ciąży jest bezpieczny? Obalamy mity

Jeśli zależy nam, by poród rozpoczął się siłami natury, to my lekarze zalecamy pacjentkom współżycie. Dlaczego? Otóż zarówno mechaniczne drażnienie szyjki macicy, jak i deponowanie nasienia w tylnym sklepieniu pochwy oraz skurcze macicy, do których dochodzi w czasie orgazmu, powodują, że szyjka dojrzewa ze względu na ilość prostaglandyn, które znajdują się w nasieniu. Do tego dochodzi czynność skurczowa, która ma za zadanie obniżyć główkę dziecka w kierunku szyjki macicy. Czyli gdy jest to działanie okołoporodowe, a ciąża jest donoszona, to nam na tym zależy. Te działania nie są jednak uważane za tak skuteczny czynnik jak środki farmakologiczne, takie jak np. oksytocyna, które potrafią wywołać czy przyspieszyć poród.