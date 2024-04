Czy wiesz, ile miesięcznie wydajesz na różne subskrypcje? Być może o niektórych dawno zapomniałaś

Kontrola nad wydatkami

Zachowanie pełnej kontroli nad wydatkami za abonamenty może utrudniać automatyczna forma płatności za nie, którą preferuje ponad połowa Polaków. Najczęściej łączymy subskrypcje z kartą bankową, by płatność była pobierana automatycznie wraz z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Jednocześnie dla ponad 60 proc. subskrybentów regularne przeglądanie historii płatności na koncie to główny sposób na kontrolę wydatków związanych z subskrypcjami. To zadanie ułatwiają aplikacje bankowe, np. Moje ING, która grupuje dla 40 dostawców opłaty za subskrypcje, dzięki czemu nie zapomnisz o żadnej i jak na dłoni będziesz widziała, ile w skali miesiąca kosztuje cię korzystanie ze wszystkich serwisów. Jeśli zdecydujesz się zablokować którąś z płatności, aplikacja także ci to umożliwi. Blokując płatność, zyskasz czas na zastanowienie, czy ta usługa jest ci rzeczywiście potrzebna.