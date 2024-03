Czy wolno uprawiać seks w Wielki Piątek? Ksiądz rozwiewa wątpliwości

Czy wolno uprawiać seks w Wielki Piątek?

Dziennikarka WP Kobieta zwróciła się z tym pytaniem do przedstawicieli kościoła. Ks. Grzegorz Kramer, słysząc je, najpierw zaczął się śmiać. Uważa, że to pytanie w ogóle nie ma sensu. - Bo jeśli ludzie są w małżeństwie, to mają robić wszystko, co im służy, a nie zastanawiać się nad takimi rzeczami - kończy temat duchowny.