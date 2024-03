Zakazane w Wielkanoc. Większość Polaków nie ma pojęcia

Szczególnym dniem dla katolików jest Wielki Piątek - wówczas wspominamy w Kościele śmierć Chrystusa na krzyżu. Tego dnia zgodnie z naukami Kościoła nie tylko powinniśmy całkowicie zrezygnować z mięsa, ale także - gdy mamy od 18 do 60 lat - zachować post ścisły składający się z jednego jarskiego posiłku do syta i dwóch mniejszych. Zakazane są także zabawy, wskazane za to modlitwa i wyciszenie. Kościół nie zakazuje sprzątania w Wielki Piątek, co dla wielu osób może mieć duże znaczenie przed świętami.