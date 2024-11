Czym jest slowmance? Nowy trend w randkowaniu

Wielu z nas zauważa, że pogoń za miłością na aplikacjach często prowadzi do frustracji. Slowmance zmniejsza ryzyko emocjonalnego wypalenia, pozwalając skupić się na jakości, a nie ilości znajomości. To sposób na odrzucenie presji szybkiej konsumpcji i danie sobie czasu na prawdziwe poznanie drugiego człowieka.

"Karuzelowanie" to niepokojący trend. Lepiej przerwij randkowanie

"Karuzelowanie" to niepokojący trend. Lepiej przerwij randkowanie

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl