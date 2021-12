Czym jest "srebrny rozwód"? "Było mi trudno zaryzykować, ale chciałam żyć normalnie"

Psychoterapeutka nie ukrywa jednak, że rozstanie po tak długim czasie nigdy nie należy do łatwych. – Po drugiej stronie czeka na nas zupełnie nowa rzeczywistość. Musimy się liczyć nawet z tym, że poczujemy się samotni w taki fizyczny sposób – dotąd, nawet jeśli więź emocjonalna zanikła, czuliśmy wszak obecność drugiej osoby. Lęk przed byciem samemu towarzyszy najczęściej kobietom, szczególnie, jeśli do tej pory ich życie układało się tak, że nigdy nie były same. To on jest często największym czynnikiem hamującym i sprawia, że długo odwlekają decyzję o rozwodzie – wyjaśnia.