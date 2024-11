Przestała miesiączkować. Mówi, jak wpłynęło to na jej seks

Bogna Sworowska to jedna z najpopularniejszych polskich modelek. W 1987 roku wzięła udział w wyborach Miss Polonia, w których zdobyła dwa tytuły: II Wicemiss oraz Miss Foto. W tym roku skończyła 57 lat i wciąż jest pożądana przez branżę modową. W najnowszej rozmowie z Joanną Brodzik do podcastu Zwierciadła "Słowo do słowa" zdradziła, jak dba o siebie po pięćdziesiątce. Podjęła również temat seksu po menopauzie.

Bogna Sworowska: Po czterdziestce poczułam ulgę

Jako modelka Bogna Sworowska musiała "dopasować się" do wymagań branży. W rozmowie z Joanną Brodzik przyznała, że przez to dopiero po 40. roku życia poczuła ulgę.

- Przez wiele lat żyłam dla innych. Dopiero po czterdziestce poczułam ulgę, bo zrozumiałam, że muszę skupić się na sobie. To cudowny czas - powiedziała, podkreślając, że dopiero wtedy mogła pozwolić sobie na autentyczność i życie w zgodzie z własnymi wartościami.

Zapytana o to, jak dba o siebie po pięćdziesiątce, kiedy wciąż jest uznawana za jedną z najpiękniejszych Polek, odpowiedziała:

- Robię wszystko, bo zrozumiałam, że jednej rzeczy, której może mi zabraknąć to zdrowia. W momencie, kiedy skończyłam 50 lat, przeszłam jak w zegarku menopauzę, która jest turbulencją, ale to jest temat rzeka. Wszystko się zmieniło. Powiedziałam sobie: okej. Po pierwsze przestanę palić, po drugie - będę ćwiczyć i polubię ćwiczenia. Po trzecie, zajmę się dietą.

Bogna Sworowska o seksie po menopauzie

Bogna Sworowska zaznaczyła, że choć menopauza jest zazwyczaj ciężkim etapem dla kobiet, nie musi oznaczać tylko "złego".

- Nie ma miesiączki, jest cudowny seks - zauważyła.

- Oczywiście, libido spada, ale to trzeba iść do ginekologa, seksuologa, chwilę popracować i wszystko wraca. (...) Można mieć wspaniały seks, dużo seksu i nie mieć konsekwencji, bo nie zajdziesz w ciążę. Jeżeli tak do tego podejdziemy, to to też jest najlepszy czas życia - podkreśliła.

Należy oczywiście pamiętać o tym, że seks po menopauzie nadal powinien być bezpieczny. Ryzyko związane z chorobami przenoszonymi drogą płciową nie znika.

