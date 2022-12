Czym zastąpić jajka w kuchni? Idealne pomysły na zbliżające się święta

W wysokim naczyniu blendera miksujemy ze sobą pomidory, banana, cukier i olej na gładką masę. W międzyczasie piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. W dużej osobnej misce mieszamy ze sobą suche składniki. Następnie przelewamy do dużej miski mokre składniki. Dokładnie wszystko mieszamy, a następnie przelewamy piernikową masę do keksówki, wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. Wegańskie ciasto powinno się piec około 35-45 minut na złoty kolor. Po upieczeniu i ostygnięciu piernika kroimy go w poziomie na pół i smarujemy powidłami.