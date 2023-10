Czysty bakuchiol w NIVEA CELLULAR EXPERT LIFT SERUM. Osiągnij efekt liftingu 3-ch stref – twarzy, szyi i dekoltu

Bakuchiol, pozyskiwany jest z rośliny Babchi i nazywany "roślinnym retinolem", skutecznie wpływa na spłycenie istniejących już zmarszczek, stymuluje produkcję kolagenu i wyraźnie zwiększa elastyczność oraz jędrność skóry. Dzięki swojemu pochodzeniu nie należy do grupy retinoidów, może więc być stosowany przez osoby wrażliwe na działanie Retinolu. A to jeszcze nie koniec jego zalet! Bakuchiol w przeciwieństwie do retinoidów nie fotouczula, czyli nie wchodzi w reakcje ze słońcem, można używać go przez cały rok. Nie wywołuje również podrażnień ani zaczerwienień, jest odpowiedni nawet dla osób z cerą wrażliwą.