Dagmara Kaźmierska jak zupełnie inna osoba. Chodzi o sukienkę

Styl Dagmary Kaźmierskiej, która zasłynęła w "Królowych życia", trudno nazwać subtelnym. Sztuczne futerka, sukienki o odważnych długościach, welurowe dresy i sporo złotej biżuterii – to takie elementy tworzą go na co dzień. Celebrytka nie byłaby jednak sobą, gdyby od czasu do czasu nie zaskakiwała swoich fanów. W jej przypadku piorunujące wrażenie robią jednak nie ryzykowne kreacje, a to, co dla innych gwiazd stanowi podstawę garderoby. Na przykład czarna kopertowa sukienka, w której Kaźmierska wygląda zupełnie inaczej.