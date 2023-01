Szukasz modnej sukienki? Zwróć uwagę na jeden szczegół. Ten fason lubią Pazura, Gardias i Wieniawa

Co nowego może pojawić się w trendach, jeśli chodzi o sukienki? Okazuje się, że chociaż teoretycznie wszystko już było, to jednak od czasu do czasu nawet nasza redakcja daje się zaskoczyć ciekawymi powrotami. Jednym z nich są sukienki na jedno ramię, które prosto z wiosennego wybiegu Caroliny Herrery trafiły do szaf polskich gwiazd. Jak kreację o tak niecodziennym fasonie stylizuje Edyta Pazura, Dorota Gardias czy Julia Wieniawa?