Dagmara Kaźmierska o krytyce. Odpowiada na komentarze dotyczące "TzG"

Już wiosną na antenie Polsatu emitowana będzie kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Program budzi spore zainteresowanie, zwłaszcza że producenci postanowili zaprosić do tanecznego show celebrytów cieszących się ogromną popularnością nie tylko w telewizji, ale także w mediach społecznościowych.

W nowej odsłonie zobaczymy gwiazdy, które długo odmawiały udziału w programie, ale również osoby, które mają za zadanie przyciągnąć młodszych odbiorców przed telewizory. Na parkiecie zatańczą m.in. Roksana Węgiel czy Maffashion. Spore kontrowersje wywołuje zaproszenie do programu Dagmary Kaźmierskiej.

Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że przygodę z "Tańcem z gwiazdami" mogła zacząć wcześniej. Pierwszy telefon od producentów otrzymała niedługo po operacji nóg. Niedługo później pojawiła się kolejne zaproszenie do programu.

Była "królową życia". Pokazała, co robi teraz w Dubaju

