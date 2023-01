Dagmara Kaźmierska o powodach odejścia z programu "Królowe życia". Szczere słowa

Nie od dziś wiadomo, że Kaźmierska w przeszłości zajmowała się sutenerstwem, przez co trafiła do więzienia. O pobycie za kratami wspomniała w jednym z wywiadów. "Buro, szaro i ponuro. Jest to miejsce, w którym, wbrew pozorom, nie ma spokoju (...). Każdy człowiek powinien mieć swoją przestrzeń, spokój, mamy go w domu" - wyznała w rozmowie ze "Światem Gwiazd".