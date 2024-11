Włożyła sweter z "dziurami". Prawdziwa perełka na jesień

Kasia Tusk na swoim Instagramie, który obserwuje już niemal pół miliona użytkowników, często dzieli się zdjęciami swoich stylizacji, które mogą być inspiracją dla wielu kobiet. Klasyczne kroje i basicowe kolory to coś, co uwielbia (i dzięki czemu zawsze wygląda bezbłędnie). Tym razem nie mogło być inaczej. Na swoim InstaStories pochwaliła się kadrami z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie zaskoczyła jesiennym lookiem.

Na wizytę w muzeum Kasia Tusk wybrała casualowy look. Pierwsze skrzypce grał tutaj oversizowy sweterek z klasycznym golfem. Postawiła na szary odcień. Prawdziwą petardą były imponujące wycięcia znajdujące się na rękawach. "Dziury" w bluzkach nie raz przewijały się w świecie mody, ale propozycja Kasi Tusk jest zupełną nowością. Takie zdobienie z pewnością dodało charakteru całej stylizacji. Zwykły sweter nabrał oryginalnego wyglądu. O nudzie nie ma mowy.

Szary model, który wybrała blogerka, z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy lubią wyróżniać się z tłumu. Widać, że Kasia Tusk najgorętsze trendy ma w jednym palcu, bo całość ograła klasyczną torebką i czarnymi jeansami "wide leg" , które są absolutnym hitem ostatnich miesięcy.

Poza unikalnym fasonem warto zwrócić uwagę na kolor swetra. Odcień "quarz gris" to jeden z najbardziej pożądanych kolorów w jesienno-zimowych stylizacjach. Nie jest to zwykła szarość - odcień przypomina płytkę gresową.

Swetry w takim odcieniu "opanowały" kolekcje znanych sieciówek i sklepów internetowych. Co więcej, dzięki uniwersalności będą pasować na każdą okazję. Można je wystylizować zarówno w sposób casualowy, tak jak zrobiła to Kasia Tusk, albo zestawić z eleganckimi dodatkami.

Nie można oderwać oczu. Stylizacja Kasi Tusk to petarda

