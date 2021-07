Dagmara Kaźmierska sprzed 20 lat. Królowa Życia miała wtedy ciemne, długie włosy

"Będzie kiedyś w przyszłości taki czas, że pozamykam butik, skończy się program, skończy się przygoda z telewizją, bo wszystko, co dobre, się kończy, wiadomo. To nie ma tak, że trwa wiecznie. To już pojadę tam, polecę. Jeszcze muszę trochę tu poorać w tym kraju, żeby później już do góry d... leżeć" - powiedziała dla dziendobry.tvn.pl.