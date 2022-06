Dagmara Kaźmierska załamała się. Chodzi o cenę chleba

Dagmara Kaźmierska jest załamana ceną chleba

– Boże, 15,99 zł za chleb. Albo ja jestem nie w temacie, ile w ogóle kosztował chleb jeszcze miesiąc temu czy dwa. Mnie ścięło z nóg, ale nie to, że ja, bo ja sama jestem – Conan we Wrocławiu, on już na siebie zarabia, więc ja mam tylko siebie, psa i kotka. Ale dziewczyny, 15,99 zł? To co ma taka babinka biedna, co ma emerytury, nie wiem, ile teraz dają – 1600, 1800 zł? – zaczęła mówić Dagmara Kaźmierska, łapiąc się za głowę.