Damięcka wyśmiała Godek. I to jak...

Na sali rozpraw pojawiła się Kaja Godek, antyaborcyjna działaczka, która wystąpiła w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pytała Ewę Podleśną m.in. o to czy zdaje sobie sprawę, że w świetle nauczania Kościoła zachowania homoseksualne są grzechem.

Godek w sądzie pojawiła się w maseczce w koronkowej maseczce. Internauci szybko skrytykowali działaczkę za jej podejście do spraw obostrzeń i zdejmowanie "maski" w sądzie podczas wypowiadania się. Nie zabrakło również osób, które postanowiły wyśmiać Godek. "Kaja Godek na sali sądowej z koronkowymi majtkami pod nosem. Nowy trend" - napisał na Twitterze Bart Staszewski.

Do sprawy postanowiła się odnieść także Matylda Damięcka. Najnowsza grafika nawiązuje do bieżących wydarzeń, a towarzyszy jej napis "zboczenica". Internauci błyskawicznie skojarzyli obrazek z Kają Godek. Postać na rysunku ma charakterystyczne krótkie włosy, okulary, koronkową maseczkę, jednak w miejscu twarzy pojawia się... pupa. Fani Damięckiej nie szczędzili pochwał nowej pracy. "Świetna", "Genialne", "szukałam złota, znalazłam diament" - to zaledwie kilka komentarzy pod grafiką. Czy Kaja Godek postanowi skomentować obrazek Damięckiej?