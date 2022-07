Damska kurtka jeansowa w tych stylizacjach wygląda obłędnie. Zobacz 4 nieoczywiste zestawy!

Kurtka jeansowa i spódnica z denimu – ten komplet uwielbiają gwiazdy! Od Britney Spears po Naomi Campbell

Wraz z innymi trendami z lat 2000. do mody wróciły stylizacje z jeansu od stóp do głów. Pierwowzorem były ikoniczne looki Britney Spears i Justina Timberlake’a, które stały się symbolem dekady i inspirują do dziś. Na zestaw z jeansową kurtką damską i spódnicą z denimu postawiła ostatnio chociażby Naomi Campbell. Topmodelka połączyła set z efektowną biżuterią, czarnym topem i klapkami na obcasie. Podobna stylizacja sprawdzi się na co dzień. Wystarczy zamienić buty na wygodne trampki.