29 min. temu Danuta Kozakiewicz, dyrektor PSP nr 103 w Warszawie, o egzaminie ósmoklasisty: Nie jesteśmy w stanie go przeprowadzić - Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić egzaminu ósmoklasisty w sposób bezpieczny – mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor PSP nr 103 w Warszawie... pani dyrektor mówi pani nie zna szkoły sobie poradziły szkoły uczą są No dobrze to teraz jest pytanie jak sobie poradzić z egzaminem ósmoklasisty który miał być już tuż tuż tak tutaj muszę dodać że szkoły sobie poradziły ale nie tylko dzięki nauczycielom ale przede wszystkim dzięki rodzicom bez ich olbrzymiego udziału a nawet powiedziała by wyjątkowo znaczącego udziału żaden nauczyciel nie poradziłby sobie w tej sytuacji my odpowiadamy za stronę merytoryczną Natomiast cała reszta dyscyplinowanie dziecka przy warsztatu pracy wytłumaczenie niektórych zagadnień to wszystko jest zasługa rodziców więc tutaj pełna chęć podziękowania właśnie tym rodzicom którzy razem z nami pracują egzaminy No cóż no egzaminy zbliżają się już 21 kwietnia powinny się rozpocząć Wszystko jest przygotowane wiemy że centrala egzaminacyjna jest przygotowana okręgowe komisje egzaminacyjne również dyrektorzy tak że już powołali wszystkie komisję i wszystko zostało przygotowane wcześniej natomiast nieprzygotowani jesteśmy do sytuacji epidemiologicznej my nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiego egzaminu w sposób bezpieczny bezpieczny dla dzieci bezpieczny dla kadry pracującej Jest to po prostu w zasadzie moim zdaniem nie do zrobienia moja odpowiedzialność z działalnością za zdrowie i życie ludzi pracujących w szkole Ja mam podejmować decyzję czy do komisji mam powołać panią uczące polskiego która już nie do blisko 70 lat i różne choroby towarzyszące czy powołać młodą dziewczynę która ma dwoje dzieci to są straszne decyzję Ja naprawdę nie chciałabym ich podejmować w tej chwili my nie wiemy nie wiemy czy egzamin w ogóle się odbędzie nie wiemy kiedy się odbędzie W jakiej formie dostaliśmy już informację że przeprowadzenie egzaminu online jest niemożliwe i faktycznie patrząc na to co wydarzyło się przy egzaminie próbnym co prawda 2 dni czyli matematyka język obcy poszły Całkiem sprawnie to jednak przy języku polskim mieliśmy spore problemy te problemy być może wynikały bo ze strony nas uczniów nie wiedzieliśmy jak sobie z tym poradzić ale jednak problemy były mimo że egzamin próbny pisało znacznie mnie nie Szkół niż ten egzamin który byłby egzaminem rzeczywistym czyli ta Droga nie jest dobrym rozwiązaniem i to już wiemy natomiast czekamy na informację kiedy doczekamy nauczyciela ale przede wszystkim czekają nasi uczniowie to są dzieci nie może już w wieku nastoletnim ale nadal jednak dzieci które są szalenie z ci młodzi ludzie boją się o swoje zdrowie boją się o zdrowie swoich bliskich nie rozumieją tak jak my wszyscy tej sytuacji która się zdarzyła ich to przez do tego Są to osoby które jeszcze są bardzo niestabilny emocjonalnie czyli przeżywają te stresy jeszcze mocniej niż my dorośli i w tym momencie muszę jeszcze czekać czekać na decyzję czy będziemy pisać egzamin czy będziemy go pisać znacznie znacznie później I jak to będzie wyglądało dla tych dzieci bardzo ważne żeby informacja o sposobie przez dorosłych załatwienia tej sprawy dotarła do nich jak najszybciej żeby zmniejszyć do granic możliwości ten stres a co można zrobić na me pracownicy Oświaty Zastanawialiśmy się nad tym rozwiązaniem jedna rzecz to przesunąć z tym że do kiedy my naprawdę w tej chwili nie wiemy ten stan epidemiczny będzie trwał nikt tego nie wiem medycy wielkie głowy świata nauki nie potrafią tego określić więc do kiedy przesunąć Nie wiem może faktycznie najlepszym rozwiązaniem byłoby to co kiedyś już funkcjonowało czyli zakończenie nauki w szkole podstawowej bez egzaminu i przyjmowanie do szkół średnich tylko na podstawie świadectwa ukończenia szkoły Kiedyś tak było padają tutaj takie słowa czy to będzie sprawiedli czy na pewno te oceny będą adekwatne czy będą odpowiadały naprawdę wiedzy dziecka to chyba nie jest moment na tego typu analizy