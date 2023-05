Danuta Martyniuk nie zagrała w teledysku męża. Zdradziła, kim jest tajemnicza brunetka

Danuta Martyniuk zaprzecza kłamstwom

W najnowszej wypowiedzi żona "króla disco-polo" postanowiła zdementować krążącą w sieci od wielu lat plotkę dotyczącą jej występu przed kamerą. Portale plotkarskie pisały bowiem, że to właśnie Danuta Martyniuk występuje w teledysku do utworu "Gwiazda", który został nakręcony ponad 20 lat temu. Widzimy w nim atrakcyjną brunetkę, faktycznie podobną do pani Danuty.