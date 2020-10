Danuta Martyniuk o nowej partnerce swojego syna. "Niech mi nawet nie pokazuje jej na oczy"

Nazwisko Martyniuk nie schodzi z pierwszych stron gazet i to nie za sprawą kolejnych hitów Zenona Martyniuka, a raczej szumu wokół rozwodu jego syna. Chociaż papiery rozwodowe zostały już podpisane, to nie skończyły się przepychanki pomiędzy stronami.

Małżeństwo Daniela Martyniuka i Eweliny nie trwało długo. Para pobrała się 6 października 2018 roku, a w styczniu 2019 już po raz pierwszy pojawiły się między nimi spięcia, które były publikowane w mediach społecznościowych. Zaczęło się od tego, że Daniel Martyniuk nazwał soją żonę nimfomanką, a chwilę przed tym nie chciał otworzyć jej drzwi do domu, chociaż była w zaawansowanej ciąży. Później ich związek przypominał już przejażdżkę na rollercoasterze.

Danuta Martyniuk o nowym związku jej syna

Najczęściej głos zabiera mama rozwodnika, Danuta Martyniuk. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że rozwód syna kosztował ją wiele nerwów. "Bardzo ją przeżywam. Ludzie nie powinni się wypowiadać, gdy nie znają sprawy i nie wiedzą, co przeżyłam. Czasami ponoszą mnie emocje, ale mam już dosyć. Chciałabym normalnie żyć, by nikt o nas nie plotkował. Inaczej nie dociągnę do sześćdziesiątki, a mam 52 lata" – mówiła.