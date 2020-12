Danuta Wałęsa wspomina spotkanie z ojcem Rydzykiem. "Niemal ciągnął mnie za rękę"

Danuta Wałęsa opisała wiele ważnych wydarzeń, w których uczestniczyła jako żona prezydenta. Jednym z nich była podróż do Fatimy. Co ciekawe to właśnie tam miała okazję poznać słynnego ojca redemptorystę - Tadeusza Rydzyka.

Była pierwsza dama, nie kryje, że jej nastawienie wobec duchownych jest, delikatnie mówiąc, niezbyt pozytywne. W 2016 roku, podczas wiecu zorganizowanego przeciwko partii rządzącej, powiedziała: "My musimy się po prostu organizować. My nie możemy w tej chwili liczyć na Kościół, choć to przykre i smutne (...) Kościół, mój Boże, powinien być z narodem. Zakonnik powinien żyć w ubóstwie. A ten zakonnik w Toruniu to nie jest zakonnik, to jest biznesmen".