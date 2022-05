Daria Ładocha myśli o kolejnym dziecku. "Po czterdziestce trzecia córeczka"

Prezenterka usłyszała od lekarzy, że "wady rozwojowe będą się pojawiać na każdym kroku i mam się na to przygotować". - Wiesz, bardzo ciężko jest młodej matce usłyszeć taką diagnozę - wspominała. Jej córka okazała się jednak zdrowia. Jak opowiadała Ładocha w wywiadzie dla "Vivy!", te wydarzenia jej nie złamały. "Wszystkie te rzeczy – ciężki poród i strach o życie pierwszej córki, a później konsekwencje z nim związane pozostawiło we mnie ślad. Ale wierzę, że co mnie nie złamie, uczyni mnie silniejszą i pomoże mi rozwiązywać problemy moich córek" - powiedziała.