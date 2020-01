WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 wośpwolontariusze oprac. Klaudia Stabach 4 godziny temu Darmowe posiłki dla wolontariuszy. Restauracje w całej Polsce otworzyły drzwi Praca wolontariuszy przy finale WOŚP jest nieoceniona. Ponad sto tysięcy osób wyszło z puszkami na ulice i zbiera pieniądze do późnego wieczora. Właściciele wielu restauracji i barów, widząc, jak wiele dobrego robią, zapraszają wolontariuszy na ciepły posiłek lub kawę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wolontariusze wyszli na ulice z samego rana (East News) W tym roku na ulicach miast w całym kraju wyszło ponad 120 tysięcy wolontariuszy. Pomimo rozgrzanych serc i motywacji do pomagania wielogodzinne stanie na zewnątrz przy niskiej temperaturze może dać się we znaki. Na ten problem zwróciło uwagę wielu restauratorów, którzy postanowili umożliwić wolontariuszom posilenie się ciepłym posiłkiem lub napojem w trakcie kwestowania. Na oficjalnej stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w zakładce "dla wolontariuszy, można znaleźć spis restauracji, barów i kawiarni, które 12 stycznia wspierają WOŚP. Lista jest naprawdę imponująca i są na niej punkty z prawie każdego większego miasta, m.in. sieć pizzerii Dominium, kawiarnie Costa Coffee Polska czy Burger King. Niektórzy właściciele barów czy restauracji dołączają spontanicznie. "Kura, a co mi tam! Dziś wolontariusze WOŚP jedzą u nas za darmo! Każdemu wolontariuszowi (z identyfikatorem) przysługuje 1 darmowy kebs (dowolny z menu)" – napisał na swoim facebookowym profilu właściciel baru Kura Warzyw Warszawa. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne