David Harbour i Lily Allen wzięli ślub w Las Vegas. Aktor "Stranger Things" rzucił dla wokalistki swoją poprzednią dziewczynę

Aktor opublikował fotografie, na których widać, że to nie był zwyczajny ślub. Para udała się po ceremonii do lokalnej burgerowni, żeby tam świętować wyjątkowy dla nich dzień. Oficjalnie zaczęli się spotykać w sierpniu 2019 roku, jednak pogłoski o związku Harbour i Allen pojawiły się już zeszłej jesieni. Paparazzi sfotografowali parę całującą się na jednej z nowojorskich ulic. Co ciekawe, kilka tygodni wcześniej aktor rozstał się ze swoją partnerką Alison Sudol.