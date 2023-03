Dawid Kubacki przekazał informacje ws. stanu zdrowia żony. "Pierwsze zwycięstwo"

W zeszły weekend Dawid Kubacki niespodziewanie wycofał się z rywalizacji w Pucharze Świata w Vikersund i wrócił do Polski. Już w poniedziałek na jego profilu na Instagramie pojawił się post z wyjaśnieniami, w którym napisał, że jego żona, Marta, trafiła do szpitala z przyczyn kardiologicznych. Marta Kubacka od tygodnia przebywa w placówce w Zabrzu. Choć nie do końca wiadomo, co jej dolega, sportowiec zdradził, jak się czuje.