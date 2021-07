Dawid Ogrodnik o odgrywaniu scen erotycznych. "Wpychanie komuś języka do buzi bez uprzedzenia nie jest okej"

-To jest sfera intymna, rzeczy przeznaczone dla wyjątkowej osoby w twoim życiu, a tu trzeba je udawać. Więc trzeba udawać jak najlepiej i iść dalej. Są rzeczy, do których się tak łatwo i szybko ludzi nie wpuszcza. A jak się zbliżam w odgrywanych uczuciach do tych, jakimi obdarowuję najbliższą osobę, to czuję się niekomfortowo, chcę jak najszybciej o tym zapomnieć. Czuję się z tym źle – wyznał aktor.