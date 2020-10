Debata prezydencka w USA. Nagrano, jak Melania Trump wyrwała się mężowi

W czasie prezydentury miliardera, który w listopadzie może dopiec końca, byliśmy świadkami kilku dość niezręcznych sytuacji z udziałem jego i pierwszej damy. Melania Trump już podczas zaprzysiężenia męża nie potrafiła zapanować nad mimiką. Dlatego nagranie, gdy uśmiecha się szeroko do Trumpa, a kiedy ten się odwraca, od razu przestaje to robić, zrobiło furorę.

Debata prezydencka USA – Melania Trump

Opinie na temat jej gestu są dość jednoznaczne. Twittera zalały dziesiątki komentarzy i screenów z nagrania. Pierwsza dama mogła myśleć, że kamera już ich nie śledzi, więc puściła gwałtownie rękę Trumpa. Po czym on delikatnie ją popycha. Z tego powodu czytamy dziś takie komentarze:

"Zastanawiam się, czy Walter Reed [szpital, gdzie leczono prezydenta – red.] zatrudnia terapeutów małżeńskich", "Widać, że 'paszportowa miłość' wygasa", "Coś mi się wydaje, że piosenka 'Stand By Your Man' [Trwaj przy swoim mężczyźnie – ang.] nie jest zbyt popularna w Słowenii [stamtąd pochodzi Melania Trump – red.]".

Trumpów natychmiast porównano do Bidenów. Podkreślono, że Jill Biden czule przytuliła męża po zakończeniu debaty, a Melania "zwyczajnie stała" obok Donalda, aż wreszcie wzięła go bez entuzjazmu za rękę. Co ciekawe, kilka godzin po tym, jak wideo obiegło sieć, pojawiły się zdjęcia, na których para ponownie splotła dłonie, kierując się w stronę Białego Domu.