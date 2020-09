Debbie Rowe. Co się stało z matką Michaela Jacksona i matką jego dzieci?

Choć od śmierci Michaela Jacksona minęło już ponad 10 lat, wiele tajemnic z jego przeszłości pozostaje niewyjaśnionych. Jedną z nich jest to, co naprawdę łączyło go z Debbie Rowe, pielęgniarką, dzięki której został ojcem.

Debbie Rowe i Michael Jackson

Pobrali się w 1996 roku, a niedługo później po raz pierwszy zostali rodzicami – na świat przyszedł Michael Junior nazywany "Princem", a rok później urodziła się Paris. Sposób, w jaki dzieci zostały poczęte, do dziś jest tematem dyskusji. Choć para utrzymywała, że dochodziło między nimi do stosunków, a Paris i Prince zostali poczęci w naturalny sposób, po czasie Rowe poinformowała, że nigdy między nią a Jacksonem nigdy nie doszło do zbliżenia, a dzieci urodziły się dzięki metodzie in vitro z wykorzystaniem komórek anonimowej dawczyni.