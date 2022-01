Decyzja o terapii zmieniła ich życie na lepsze. "Jestem innym człowiekiem"

Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys wyjaśnia, że proces psychoterapeutyczny można porównać do otwierania walizki – bagażu, w który wyposażyli nas rodzice. – W walizce niesiemy przekazane nam wartości i przekonania, te wszystkie wdrukowane w nas: "musisz", "powinieneś", "nie wolno". Na terapii bierzemy odpowiedzialność za swoje dorosłe życie i wybory – tłumaczy ekspertka. – Innymi słowy, robimy w walizce porządek; pozostawiamy to, co nam służy, a wyrzucamy to, co nas rani. Uczymy się zastępować głos Wewnętrznego Krytyka – Głosem Opiekuńczym, który wspiera w wyzwaniach codzienności, docenia drobne momenty, otula troską w chwilach potknięć i który przypomina, że nie na wszystko mamy w życiu wpływ. I że to jest OK.