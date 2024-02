Demaskuje prawdę o influencerach. "Widziałem koks w cukierniczkach"

Wiem, że tak jest, ale to naiwne podejście, bo taki wybór wiąże się z ogromnymi kosztami. O tej pracy marzą setki tysięcy młodych, ale dla setek tysięcy miejsca nie ma. Większość chce to robić, ale nie wie jak, nie ma pomysłu, umiejętności ani wiedzy dotyczącej funkcjonowania social mediów. Młodzi chcą być influencerami, bo influencerzy są znani, lubiani i mają pieniądze. Odpowiada to trochę warstwom społecznym w szkole, gdzie jest grupka najfajniejszych dzieciaków. Dzieciaków, które mają kasę. Młodzi nie rozumieją, o co w tym chodzi. Że bycie pełnoetatowym influencerem to stres, praca dzień w dzień, udawanie, ciągłe porównywanie się z innymi i problemy ze zdrowiem psychicznym.