Pomogła odnaleźć tysiące ludzi. "Małe dziecko, które zaginie, nie przeżyje samo nocy. Umrze ze stresu"

Kiedyś na Śląsku zaginął 8-letni chłopczyk. Bawił się w chowanego z kolegami w pobliżu parowozowni, w której stały nieczynne lokomotywy. Wszedł do jednej z nich, zamknął klapę i… po roku ktoś zajrzał do tego parowozu, odnajdując dziecko. To znaczy ciało dziecka. Jest mi słabo, gdy pomyślę o tym, przez co przeszedł ten chłopiec na koniec życia. Myślę, że gdyby wtedy koledzy tego chłopca szczerze z nami porozmawiali, moglibyśmy uratować dziecko. Wystarczyłoby, żeby powiedzieli, że zaginął w trakcie zabawy - wtedy szukalibyśmy w pobliżu miejsca, w którym wówczas bawiły się dzieci, a nie wszędzie. Niestety, rodzice bali się, by ich dzieci rozmawiały z policją, chcieli je chronić i nie udało się nam pozyskać kluczowych informacji, przez co do poszukiwań zostały użyte nieadekwatne środki i zdarzyła się tragedia.