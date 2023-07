Widuje owłosione pacjentki. Ginekolożka ma dla nich radę

Depilacja okolic intymnych - tak czy nie?

O regularnej depilacji czy goleniu wypowiedziała się również dr Eva Melegh w rozmowie z portalem "The Sun". Specjalistka stwierdziła, że rzeczywiście depilacja woskiem może prowadzić do problemów. Okolice bikini posiadają bowiem bardzo wrażliwą skórę i niewłaściwe jej traktowanie może spowodować np. pojawienie się w tym miejscu wysypki. Lekarka ostrzega, że wyrwanie włosków z porów prowadzi do powstania "otwartych dziurek", które z kolei stanowią idealne środowisko do rozwoju m.in. drożdżycy.