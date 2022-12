Dezodorant pod lupą dermatologa – jak dobrze wybrać dezodorant?

Sanex, marka nr 1 polecana przez dermatologów we Francji*. Sanex jest specjalistą od zdrowej skóry. Formuły produktów opracowywane są w ścisłej współpracy z dermatologami, wewnętrznym zespołem liczącym ponad 100 naukowców oraz zewnętrznymi organizacjami naukowymi z zakresu zdrowia. Wraz z szerokim gronem ekspertów opracowała linię dezodorantów w sprayu Sanex Zero%. Dezodorant Sanex Zero% Invisible został wybrany też najlepszym dezodorantem w sprayu bez aluminium przez OCU – największą niezależną organizację konsumencką w Hiszpanii**.