Dieta odchudzająca - jak efektywnie schudnąć?

Dieta odchudzająca – którą wybrać?

Węglowodany to główne źródło energii i powinny stanowić ok. 50-60 proc. naszej diety. Ich źródłem powinny być produkty pełnoziarniste oraz owoce i warzywa. Tłuszcz powinien stanowić ok. 25 proc. diety. Trzeba jednak zwracać uwagę na ich jakość. Dobrym wyborem będą oliwa z oliwek, oleje tłoczone na zimno i masło. Mięso, wędliny i ryby również są źródłem tłuszczów. Na każdy kilogram masy ciała dorosłej osoby należy natomiast dostarczyć ok. 0,9 g białka.