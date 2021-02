Dietetyczne śniadanie Wiktorii Gąsiewskiej

Ile kalorii ma takie śniadanie?

Ile kalorii może mieć taki posiłek? Około 400 kcal. To odpowiednia ilość na poranny zastrzyk energetyczny. Garść pomidorków koktajlowych to ok. 20 kcal, jajko na miękko - ok. 90 kcal, miska guacamole - 100g to ok. 105 kcal i dwa tosty to 190 kcal.