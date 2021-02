Włóż skorupki po jajkach do prania. Ubrania ci podziękują

Po rozbiciu jaj na patelnię od razu wyrzucasz skorupki do kosza? To błąd, bo okazuje się, że mają one świetne pozakuchenne zastosowanie. Można ich użyć jako... wybielacza podczas prania. W jaki sposób?

Jak wykorzystać skorupki jaj podczas prania? Źródło: Adobe Stock