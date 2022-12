Digital fashion podbija świat — czym jest moda cyfrowa?

Digital fashion — czym jest moda cyfrowa?

Digital fashion to koncepcja, która zakłada przeniesienie mody do wirtualnego świata za pomocą oprogramowania 3D i cyfrowych technologii takich jak sztuczna inteligencja. To właśnie dzięki nim możliwe jest stworzenie w 100% cyfrowych produktu. Zapewne większość z nas kojarzy wirtualne garderoby, które pozwalają użytkownikom sprawdzić, jak produkt prezentowałby się na nich samych. Istnieje jednak wiele aplikacji, dzięki którym można dodawać własne ubrania do wirtualnej szafy i sprawdzać, jak prezentują się w różnych zestawieniach. To właśnie jeden z elementów digital fashion.