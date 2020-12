Dlaczego Diana rozbiła butelkę na głowie księcia Karola? Nagranie wciąż jest w sieci

We wrześniu 1986 roku księżna Diana i książę Karol wybrali się do centrum filmowego Pinewood Studios, gdzie został nakręcony film o Jamesie Bondzie "The Living Daylights". Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej zwiedzali wówczas plan produkcji i oglądali rekwizyty, z których korzystali aktorzy. Jednym z nich była butelka, która choć z pozoru wyglądała na szklaną, to tak naprawdę była wykonana z syntetycznego cukru. Dzięki temu, gdy w filmie widzimy scenę rozbijanego szkła, aktorzy nie muszą się martwić, że zostaną zranieni.